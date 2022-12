Musik im Rhein-Kreis Neue Kompetenzen bei der Musikschule

Neben der auf ihn zukommenden Büroarbeit will Klaus Mader aber auch weiterhin Lehrer für Gitarre, einschließlich der E-Versionen, und Laute bleiben. Schließlich spielt er in Köln, weltweit einem der bedeutendsten Zentren für Alte Musik, vornehmlich Chitarrone, eine italienische Basslaute. Fachbereichsleiter für Saiteninstrumente aber wird der Gitarrenlehrer Thomas Oldenbürger (55), der zugleich auch für Tasteninstrumente, Streicher und Bläser verantwortlich bleibt. Er leitet auch das Jugendsinfonieorchester der Musikschule und saß noch vor wenigen Wochen in der Jury des internationalen Gitarrenfestivals in Jüchen. Mittlerweile legendär ist seine nahezu 20-jährige Mitgliedschaft im „Kölner Gitarrenduo“.