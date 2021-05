Infrastruktur : Neues Funknetz wird im Rhein-Kreis Neuss aufgebaut

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis hat der Aufbau der Infrastruktur für ein „Long Range Wide Area Network“ (Lorawan) begonnen. Es ist ein wichtiger Schritt für künftige Smart-City-Anwendungen.

Es handelt sich auch um eine Investition in die Zukunft. Das teilt der Kreis mit. Dabei kann die Lorawan-Technik in vielen Bereichen zum Einsatz kommen. „Von smarter Lichtsteuerung bis zur Messung der Luftqualität bieten sich damit jetzt und später vielfältige Anwendungsmöglichkeiten“, erklärt Ralf Schwoche, Vertriebsleiter bei der Firma „Melita.io“. Das Unternehmen plant in Abstimmung mit dem Kreis die Installation der erforderlichen Gateways auf öffentlichen Gebäuden. Die Nutzung des Lorawan-Funknetzes wird ohne Beteiligung des Kreises direkt zwischen den Nutzern und dem Betreiber vereinbart und abgerechnet. Dadurch ist das Netzwerk auch für Privatpersonen und Unternehmen nutzbar. Die Daten verbleiben laut Kreis-Mitteilung komplett bei den Nutzern.