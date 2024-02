Rhein-Kreis Neuss stellt neue Broschüre vor Kultur und Freizeitangebote an Rhein und Erft entdecken

Um auch auswärtige Gäste auf das große Angebot aufmerksam zu machen, verteilt Tourismusförderin Steffi Lorbeer die kostenfreie Broschüre auf Messen und Veranstaltungen. Die Broschüre „Kultur und Freizeit 2024“ ist in einer Auflage von 10.000 Exemplaren erschienen. Herausgegeben wird sie von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH, die sie zusammen mit der Rheinischen Post Verlagsgesellschaft mbH erstellt hat. Die Publikation zum Beispiel in den Kreishäusern, in Rathäusern sowie in vielen Kultur-, Freizeit- und Gastbetrieben kostenfrei zur Mitnahme aus. Zudem kann die Broschüre per E-Mail an tourismus@rhein-kreis-neuss.de bestellt oder unter www.rhein-kreis-neuss.de/kuf heruntergeladen werden. Darüber hinaus gibt es sie im e-Shop des Rhein-Kreises Neuss unter https://e-shop.rhein-kreis-neuss.de/.