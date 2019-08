Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Neska verkündet Wechsel in der Geschäftsführung

Rhein-Kreis/Duisburg Veränderungen bei der Neska Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH: Kai Hansen verlässt die Neska-Gruppe zum 30. September.

Sein Nachfolger als Mitglied der Geschäftsführung wird mit Wirkung zum 1. November Stefan Hütten. Das teilt das Unternehmen mit. Kai Hansen (52) verlässt die Neska-Gruppe demzufolge auf eigenen Wunsch. Hansen war seit August 2016 bei der Neska-Unternehmensgruppe tätig und seit Mai 2018 in der Geschäftsführung der Neska Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH und der Neska Intermodal GmbH. „Wir bedauern, dass Kai Hansen das Unternehmen verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Wir danken ihm für sein Engagement in der Neska-Gruppe und wünschen ihm beruflich und privat alles Gute“, so HGK-Vorstandschef Uwe Wedig.

Als Mitglied in der Neska-Geschäftsführung folgt Stefan Hütten. Der gelernte Speditionskaufmann absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Logistik. Nach verschiedenen Führungspositionen in Unternehmen der Logistikbranche wechselt er am 1. November aus seiner jetzigen Position als „Head of General Cargo Division“ bei der Nordfrost GmbH & Co. KG zur Neska-Gruppe. Der 45-Jährige bildet dann gemeinsam mit Jan Zeese die Geschäftsführung. „Mit Stefan Hütten haben wir einen erfahrenen Logistikexperten für die Geschäftsführung der Neska-Gruppe gewinnen können “, erklärt Uwe Wedig in einer Unternehmensmitteilung.