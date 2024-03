Forum der Mittelstandsvereinigung der CDU im Rhein-Kreis Neuss ÖPNV braucht mehr Vernetzung und Komfort

Thomas Klann, MIT Rhein-Kreis, sieht intelligente Antworten auf solche Fragen als wesentlichen Faktor für den Ausbau bestehender Gewerbegebiet und die Ansiedlung neuer Unternehmen, wie sie in der Strukturwandel-Region Rhein-Kreis hohe Priorität hat. „Wie kommen die Mitarbeiter zum Arbeitsplatz, am besten ohne Stau und Stress? Das ist ein wichtiger Standortfaktor“, sagte Klann. Neben den genannten Antworten setzt der Kreis Coesfeld dabei auch auf neue, standardisierte Mobilstationen mit höherer Aufenthaltsqualität. Dazu wurde ein System auf der Basis von Seecontainern entwickelt, die sich modulartig zusammenstellen lassen. „Vergleichbar dem Planer für eine neue Küche“, sagte Schulze-Pellengahr. Erfolgsgeheimnis des Projektes im Kreis Coesfeld jedoch sei eine neue App, die sämtliche Mobilitätsangebote bündele und mit der Verbindungen quer über alle Verkehrsmittel gebucht werden können. „Wenn die Menschen anfangen müssen, mit verschiedenen Apps zu hantieren, nehmen Sie doch lieber das Auto“, so der Landrat.