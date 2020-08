Startups im Rhein-Kreis Neuss : MIT lobt Preis für Gründer aus

Rhein-Kreis Der „MITmacher-Award“ soll Innovationsgeist und Mut belohnen. Jetzt wird er erstmals in Neuss verliehen. Das soll auch ein Zeichen in schwierigen Zeiten sein.

Die Corona-Pandemie hat auch die Gründerszene hart getroffen. Denn jetzt ein eigenes Unternehmen an den Markt zu bringen, erfordert Mut. Eine Umfrage des „Instituts für Entrepreneurship und Unternehmensmanagement“ (IFEU) an der Rheinischen Fachhochschule (RFH) Köln, die einen Standort in Neuss betreibt, unter Startups hatte kürzlich gedämpften Gründergeist festgestellt. Doch Mut und Innovationskraft sollen belohnt werden. Deshalb hat die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU im Rhein-Kreis Neuss jetzt den „MITmacher-Award“ ausgelobt. Als „Gründerinnovationspreis“ soll er Menschen mit besonderem Gründungs- und Unternehmergeist auszeichnen.