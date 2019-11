Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Spannende Einblicke in die Arbeit der GWN

Rhein-Kreis Mitarbeiter des Unternehmens Johnson & Johnson konnten in die Betriebsstätten „reinschnuppern“.

„Das bitte im 45 Grad Winkel abschneiden – dann vorsichtig die Kanten einschlagen…“ Mit Sorgfalt weist Ines Reich, langjährige Gruppenleiterin in der Handbuchbinderei der GWN Betriebsstätte Am Henselsgraben, ihre neuen Mitarbeiter ein. Diese hören neugierig zu und versuchen die Handgriffe, die das Binden eines Buches nötig machen, – schließlich werden dort individuelles Einbinden von Büchern und Fachzeitschriften übernommen – ähnlich exakt auszuführen. Gar nicht so leicht, aber es macht ihnen sichtlich Freude. „Ich habe mir für heute die Arbeit in der Handbuchbinderei ausgesucht, weil ich Bücher liebe. Es ist ein schöner Arbeitsplatz, alle arbeiten ruhig und konzentriert“, so Marion Fuchs, die beim Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson in der Arzneimittelzulassung tätig ist.