Angebot für Familien im Rhein-Kreis Rabatt in vielen Hofläden mit der Familienkarte

Ermäßigungen für Familienkarten-Partner gibt es zum Beispiel im Hofladen Pesch in Neuss-Allerheiligen, beim Selbsternten im Bahleswinkelshof in Dormagen sowie bei Einkäufen in der Bauernmetzgerei Kronenberghof in Rommerskirchen, in Brüchers Hofladen in Jüchen und beim Obstverkauf Schloss Dyck. Buschs Hofmarkt in Kleinenbroich bietet allen, die die orangefarbene Karte vorzeigen, eine Family-Tüte zum ermäßigten Preis an; eine kleine Überraschung erhalten Kinder in Hermanns Hofladen in Grevenbroich-Frimmersdorf. Kleine Besucher dürfen nach dem Einkauf im Laden Mariannenhöhe in Rommerskirchen Hühner füttern und im Ziegenhof Nilgen-Schmitz können sie Ziegen und Lämmer besuchen und streicheln.