Gründer im Rhein-Kreis Neuss : Stipendium für innovative Start-ups

Rhein-Kreis Neuss Das Land bietet Unterstützung für Gründer und solche, die es werden wollen. Die Bewerbungsmöglichkeit für das Gründerstipendium läuft Ende September aus.

Das Gründerstipendium NRW geht in die nächste Runde. Am Freitag, 28. August, erfolgt die nächste Jurysitzung bei der Gründer innovativer Start-ups ihr Vorhaben präsentieren. Eine Bewerbung ist noch bis Freitag, 21. August, möglich. „Das Gründerstipendium NRW bietet jungen Start-ups die Möglichkeit, ihre innovative Geschäftsidee auf den Weg zu bringen und in die Gründerszene ihrer Region einzusteigen“, sagt Benita Görtz, Beraterin Digitalisierung und Start-ups der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. „So können sie sich in der Startphase auf ihre Geschäftsidee konzentrieren.“ Darüber hinaus können sich die Gründer in Netzwerken austauschen und durch individuelles Coaching begleiten lassen.