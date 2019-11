Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Metropolregion Rheinland an EU-Studie beteiligt

Rhein-Kreis/Köln Ziel der Forschungsstudie ist unter anderem, eine Strategie zur Verbesserung von Verkehrsströmen zu entwickeln.

Das europäische Forschungsnetzwerk für Raumentwicklung und territorialen Zusammenhalt (Espon) hat entschieden, die Metropolregion Rheinland bei seiner neuen Forschungsstudie „Strategic Urban Eurodelta“ (Sure) aktiv miteinzubeziehen. Die Metropolregion Rheinland – ein Zusammenschluss von in der Region angesiedelten Kommunen, Kreisen, Industrie-, Handels- und Handwerkskammern sowie der Städtregion Aachen und dem Landschaftsverband Rheinland – wird bei der Erstellung der Studie zur Untersuchung des Eurodelta-Raums in den Blick genommen. Mitglied bei der Metropolregion Rheinland ist unter anderem auch der Rhein-Kreis Neuss. Das Bündnis verfolgt das Ziel, die Region um das Rheinland weiterzuentwickeln und bei Herausforderungen wie der Digitalisierung und Infrastruktur gemeinsame Lösungen zu finden.

Das Gebiet des Eurodelta-Raums erstreckt sich von der Metropolregion Randstadt im Westen der Niederlande über die Metropolregion „Flämischer Diamant“ in Belgien bis ins Rheinland. Das Gebiet ist von besonderer Bedeutung, weil es infrastrukturell sehr eng vernetzt und zudem die am dichtesten besiedelte Region Europas ist.

Man will so mit der weltweiten Konkurrenz durch andere Megaregionen in Asien und in den USA Schritt halten können. Daher wird die Studie als für ganz Europa bedeutend betrachtet.