„Rheingolf“ im Rhein-Kreis Neuss : Messe zeigt Trends im Golfsport

Meerbusch Die „Rheingolf“-Messe lockte trotz des Coronavirus drei Tage lang auf das Areal Böhler. Es kamen allerdings deutlich weniger als die erwarteten 15.000 Besucher. Für die Gäste konnten sich die Aussteller viel Zeit nehmen.

Die Golfsaison steht in den Startlöchern. Deutlich wurde das am Wochenende auf der Messe „Rheingolf“ im Areal Böhler auf der Stadtgrenze zwischen Meerbusch und Düsseldorf. 175 Aussteller präsentierten Neuheiten, Produkte, Trends rund um den Sport. Während viele Messen und Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt wurden, lief die „Rheingolf“ wie geplant über drei Tage. Allerdings kamen statt der erwarteten 15.000 Besucher lediglich 6500.

Trend Die Idee, mit dem Wohnwagen in den Golfurlaub zu fahren, scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, ist aber der neueste Trend, der auch Walter Rieger von Niesmann Caravaning überrascht hat. „Ich hätte nicht gedacht, dass es hier eine so große Nachfrage gibt“, sagte er. „Viele können sich aber vorstellen, mit einem Wohnmobil zu einem Golfplatz irgendwo in Europa zu fahren und sich nach dem Sport mit Freunden dort zu treffen.“ Mit so einem Wagen ist man unabhängig, da er voll ausgestattet ist und man kann gut von einem Platz zum nächsten fahren. Viele Kunden wünschten sich Parkplätze für Wohnwagen an Golfplätzen, berichtete Rieger.