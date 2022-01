Witterungseinflüsse im Rhein-Kreis Neuss : Mehrere Unfälle wegen Blitzeis - Seniorin schwer verletzt

Rhein-Kreis Neuss Drei Unfälle im Kreisgebiet - ein Grund: Glatteis. Vielen wurden am Donnerstagmorgen, 6. Januar, die Witterungseinflüsse zum Verhängnis. In Korschenbroich verletzte sich eine Seniorin sogar schwer.

Eine 64-Jährige war auf ihrem Rad in Kaarst-Holzbüttgen auf dem Bruchweg in Richtung Nordkanalallee unterwegs, als sie plötzlich ins Rutschen geriet und stürzte. Zwei Passanten betreuten die gestürzte Kaarsterin, die sich Verletzungen zuzog.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine Seniorin an der Marienstraße in Korschenbroich-Glehn, mit ihrem Rad in eine Einfahrt einzubiegen und stürzte dabei auf glatter Fahrbahn. Die 73-jährige verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. In allen Fällen haben die zuständigen Verkehrskommissariate die Ermittlungen aufgenommen.