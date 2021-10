Gründer aus dem Rhein-Kreis Neuss : Meerbuscher in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“

Meerbuscher in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“

Meerbusch Werden die Investoren zugreifen? Der Meerbuscher Michael Gueth und sein Geschäftspartner Patrik Fuchs aus Wiesbaden sind am Montag, 18. Oktober, in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bei Vox zu sehen. Beginn ist um 20.15 Uhr.

In der Show stellt das Gründer-Duo sein Produkt „Scooper“ vor. Dabei handelt es sich um Energy-Beutelchen für die Mundhöhle als Alternative zu Kaffee, Cola oder Energydrinks. Die Idee: Wer einen Wachmacher braucht, nimmt einen Scoop und legt ihn unter die Oberlippe oder in die Seitentasche der Backe. Innerhalb kürzester Zeit bekomme man einen Energy-Boost. Zudem sorge der Scoop für frischen Atem und einen guten Geschmack im Mund.

Ein Scoop enthalte 40 Milligramm reines, natürliches Koffein aus echten Kaffeebohnen in Pulverform, das entspreche etwa einem Espresso, sowie Vitamin B5, Aromen, und den Zuckerersatzstoff Xylit. Durch die Aufnahme über die Mundschleimhäute gelange das Koffein direkt ins Blut und erziele damit eine sofortige Wirkung. Die Gründer bieten ihr Produkt in den vier verschiedenen Geschmacksrichtungen „Cool Grapefruit”, „Iced Cola”, „Iced Caramel Coffee” und „Fresh Mint” an.