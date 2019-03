Interview mit Michael Dörr: Auch im Rhein-Kreis gibt es mehr Masern-Fälle

Rhein-Kreis Der Leiter des Kreisgesundheitsamts fordert eine Impf-Pflicht für Kita-Kinder.

2018 haben sich laut Weltgesundheitsorganisation europaweit mehr als 80.000 Menschen mit Masern angesteckt – verglichen mit 2017 hat sich diese Zahl damit verdreifacht. In Deutschland wurden 500 Infektionen registriert.

Michael Dörr In diesem Jahr haben wir bis jetzt elf Fälle, im vergangenen Jahr keinen.

Dörr Nein, alle in einem Ort. Aber ich bitte um Verständnis, wenn ich mich da momentan bedeckt halte.

Nun könnte man sagen: „Masern, na und. Da muss man durch.“ Vor was haben die Skeptiker eigentlich Angst?

Dörr Sie prangern die Nebenwirkungen der Impfung an. Die stehen aber in ihrer Ausprägung in keinem Verhältnis zu den Komplikationen nach Infektion.