Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Rhein-Kreis Neuss : „Deeskalation ist besonders wichtig“

Rhein-Kreis Der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Rhein-Kreis Neuss spricht über Herausforderungen in seinem Job.

Zellerhoff Das ist es in der Tat. Vor allem ist meine Aufgabe Schnittstellen-Kommunikation. Notfallmedizin funktioniert nur im Team. Als Arzt in der Verwaltung versuche ich, die verschiedenen Akteure im Rettungsdienst – Sanitäter, Ärzte, Krankenhäuser, niedergelassene Mediziner, Verwaltung, Bezirksregierung, Ministerium – zu vernetzen und dafür zu sorgen, dass alle miteinander sprechen.

Zellerhoff Etwa 150. Diese verteilen sich auf die fünf Krankenhausstandorte: Grevenbroich, Dormagen, das Lukas- sowie das Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss und das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Meerbusch-Lank.

Zellerhoff Immer die, bei denen ich nicht mehr helfen kann. Ein Einsatz bei einem schwerkranken Säugling – zu der Zeit war ich selbst gerade Papa geworden – hat mich sehr berührt. Aber es gibt auch besonders schöne Momente. So haben wir beispielsweise mal im Elsbachtunnel in Grevenbroich ein Kind auf die Welt gebracht.

Zellerhoff Von diesen 75.000 Einsätzen waren 13.000 ohne Blaulicht – also nicht alles Notfälle. Es gibt Patienten, die den Rettungswagen als Taxi erachten. Andererseits ist es für Menschen ohne medizinische Kenntnisse auch schwierig, die Situation fachlich zu beurteilen. Deshalb ist es wichtig, in den Leitstellen mit Hilfe standardisierter Notfallabfragen die Dringlichkeit zu kanalisieren.

Zellerhoff Sehr gut. Langfristig würde ich mir Ultraschallgeräte in den Rettungswagen sowie entsprechende Schulungen zur Bedienung wünschen. Auch eine elektronische Einsatzdokumentation wollen wir in Zukunft umsetzen. Bislang erfolgt diese auf Papier. Und bei Aufbewahrungsfristen bis zu 30 Jahren fallen dabei Kubikmeter an Archivmaterial an.