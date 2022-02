Fotografie im Rhein-Kreis Neuss : Leidenschaftlicher Foto-Blick aufs Kreisgebiet

Rhein-Kreis Neuss Dietmar Steinhaus aus Uedesheim zeigt eine Auswahl seiner eindrucksvollsten Bilder aus dem Rhein-Kreis Neuss. Ein großer Wunsch des Fotografen ist allerdings noch offen.

Dunkelkammer, Rotlicht, Vergrößerer, Entwickler, Stoppbad und Fixierer, Filme mit 36 Fotos – wer damit noch etwas anfangen kann, der weiß, dass Fotografie mehr ist als ein Handy-Schnappschuss für Facebook , Instagram & Co. Dietmar Steinhaus (70) aus Uedesheim ist damit fotografisch „groß geworden“, als Student parallel zum Studium , in der Arbeitsgemeinschaft junger Amateurfotografen, als Leiter einer Fotogruppe, mit ersten Preisen und Ausstellungen. Auch wenn sich die Technik weiterentwickelte und die Arbeit im Labor fast nur noch nostalgische Erinnerung ist, weil inzwischen auch bei Steinhaus Top-Technik aus der Welt des Digitalen zum Einsatz kommt, ist er seiner Passion treu geblieben. Im Ruhestand lebt er sie aus. „Fotografie mit Leidenschaft“ steht auf seiner Karte.

Die Ergebnisse seiner Fototouren im Rhein-Kreis, aber auch in seiner zweiten Heimat im Chiemgau sowie manch anderen Orten dieser Welt verschwinden nicht in privaten Archiven, sondern sollen auch andere begeistern. Steinhaus, der als „ganz großes Vorbild“ Fotografen-Ikone Andreas Feininger nennt, nimmt an Wettbewerben teil, hat Aufträge für Unternehmen übernommen und freut über seine inzwischen zweite Ausstellung im Rathaus Amerang im Chiemgau in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres. Für die Schützen in Uedesheim dokumentiert er das Heimatfest, für den Heimatverein im Dorf liefert er die Bilder für begehrte Fotokalender. Ein Wunsch, ein Projekt, allerdings ist noch offen: Dietmar Steinhaus wünscht sich eine Ausstellung auch in Neuss. Vielleicht demnächst?