Unterricht im Rhein-Kreis Neuss : Lehrer profitieren von „Edmond“

Rhein-Kreis Schon 1500 Pädagogen im Rhein-Kreis nutzen die digitale Plattform für ihren Unterricht. Damit können sie Medien herunterladen und ihren Schülern zur Bearbeitung zur Verfügung stellen.

Es ist ein Angebot, dass immer mehr Lehrer gern annehmen und für ihren digitalen Unterricht nutzen. Das Kreismedienzentrum in Holzheim hat seit Beginn der Pandemie zehn Prozent mehr Anmeldungen auf der digitalen Plattform Edmond NRW registriert, heißt, mittlerweile nutzen 1531 Lehrkräfte im Rhein -Kreis die „Elektronische Distribution von Medien on Demand“, um ihren Schülern digitale Medien zur Verfügung zu stellen.

„Während dieser Onlinedienst für Bildungsmedien bis vor wenigen Monaten hauptsächlich im Präsenzunterricht eingesetzt wurde, so zeigt sich aktuell ganz deutlich, dass die sichere digitale Weitergabe von Unterrichtsmedien an die Lernenden zuhause über Edmond ein Weg ist, wie die Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule lernen können“, nennt Manfred Heling, Leiter des Medienzentrums, einen Grund für die Entwicklung. Aber wie funktioniert dieses kostenlose Angebot? Die Pädagogen können sich nach der Registrierung Medien anschauen, herunterladen und ihren Schülern zur Bearbeitung zur Verfügung stellen. Johannes Feser, der in der Kreiseinrichtung als Medienreferent auch Lehrkräfte rund um das Thema digitaler Unterricht fortbildet, sorgt dafür, dass die Schulen die Bildungsmedien verlässlich digital abrufen und nutzen können. „Wir stellen viel interaktive Arbeitsmaterialien für alle Schulformen zur Verfügung, von Mathe, Englisch und Deutsch über Sachunterricht in der Grundschule bis hin zu Biologie, Geografie, Geschichte und Politik“, sagt Feser und betont, dass sich die Materialien an den Kernlehrplänen orientieren und sowohl für den Unterricht als auch für Zuhause geeignet seien.