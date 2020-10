Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss : Lehrkräfte werden für Landesinitiative fit gemacht

Neuss „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) heißt eine Initiative des Landes NRW für den Übergang von der Schule in Ausbildung und Studium. Ziel ist es, jungen Menschen nach der Schule möglichst rasch eine Anschlussperspektive zu eröffnen.

Unter dem Motto „Der rote Faden von KAoA“ wurde die Initiative den neuen Klassenleitungen der weiterführenden Schulen im Berufskolleg für Technik und Informatik in Neuss nähergebracht. „Sie übernehmen eine Schlüsselrolle, um alle Fäden des Berufsorientierungsprozesses in den Händen zu halten und die Jugendlichen auf ihrem Weg eng zu begleiten“, betonte Claudia Trampen, die Leiterin des KAoA-Teams. Mit viel Engagement folgten die Teilnehmer den Erklärungen rund um den Prozess, der in der achten Klasse mit einer Potenzial-Analyse beginnt, und stellten Fragen zur Umsetzung im Unterricht.