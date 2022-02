Probleme im Rhein-Kreis Neuss : Lange Wartezeiten an der PCR-Test-Hotline des Kreises

Wer einen PCR-Test haben möchte, muss Wartezeit einplanen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Rhein-Kreis Wer in den beiden Testcentern des Rhein-Kreises in Neuss und Grevenbroich über die extra eingerichtete Hotline einen PCR-Test buchen möchte, muss sich auf lange Wartezeiten am Telefon gefasst machen.

Wer einen positiven Schnelltest, Symptome einer Erkrankung oder eine rote Warnmeldung der Corona-Warn-App erhalten hat und im Rhein-Kreis Neuss wohnt, kann unter 02181 6016666 einen Termin für einen PCR-Test in den Corona-Testzentren des Kreises und der Kassenärztlichen Vereinigung in Neuss und Grevenbroich vereinbaren – so lautet die offizielle Regelung. Derzeit ist der Weg zu einem Termin zum Teil jedoch äußerst steinig. So klagen Betroffene über lange Wartezeiten und sogar über eine Nicht-Erreichbarkeit der Hotline.

Eine Bürgerin berichtet unserer Redaktion, dass sie an vier Tagen hintereinander jeweils 40 Mal probierte, einen Test über die Hotline zu vereinbaren. In der Warteschleife sei ihr jedoch immer wieder gesagt worden, dass sie es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren solle. Das bestätigt auch eine weitere Bürgerin. Ihr sei immer wieder gesagt worden, dass derzeit alle Mitarbeiter im Gespräch seien – danach wurde aufgelegt.

Fälle wie diese sind nach Angaben von Kreissprecher Benjamin Josephs nicht die Regel und kämen nur dann vor, wenn die Warteschleife sehr voll ist. Josephs bestätigt: „Wir haben derzeit ein hohes Anrufer-Aufkommen. Mit den mehr als 2000 Test-Terminen, die wir derzeit pro Woche vergeben, sind unsere Kapazitäten aber ausgelastet.“ Aufgrund begrenzter Laborkapazitäten könnten diese aktuell auch nicht ausgeweitet werden. Der Kreis macht darauf aufmerksam, dass es auch möglich ist, PCR-Tests bei Hausärzten zu machen oder bei privaten Teststellen (dort laut Bundesvorgabe aber nur, wenn trotz eines positiven Schnelltests keine Symptome vorliegen).

Info Die PCR-Test-Hotline 02181 601-6666 ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Die allgemeine Corona-Hotline des Kreises (02181 601-7777) ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

