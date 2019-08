Erntebericht im Rhein-Kreis Neuss : Landwirte im Kreis hoffen auf mehr Niederschläge

Rhein-Kreis Für die jetzt noch im Feld stehenden Sommerkulturen wie zum Beispiel Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln fehlt es aktuell an Niederschlägen. Ausreichende Erträge wären an vielen Standorten noch möglich, wenn diese zeitnah eintreffen.

Beim Winterweizen zeigt sich die Situation laut Kreisbauernschaft differenzierter. Dieser ist klassischerweise später reif als die Gerste und braucht dementsprechend länger für die Ertragsbildung. In der entscheidenden Phase wurde auf schwächeren Standorten das Wasser knapp und die Erträge wurden limitiert. Dabei schwanken die Erträge deutlich stärker und liegen in der Region zwischen sechs und elf Tonnen pro Hektar. Es mache sich deutlich bemerkbar, wo etwa auf sandigeren Standorten wie zum Beispiel im Bereich Dormagen das Wasser fehlte und die Hitze die Bestände regelrecht in eine Notreife führte.