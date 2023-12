Hans-Jürgen Petrauschke (CDU), Landrat im Rhein-Kreis Neuss „Mehr Planungssicherheit und weniger Strohfeuer“

Petrauschke Wenn in die Kommunen nur die Flüchtlinge kämen, die eine Bleibeperspektive haben, sie also Asylbewerber sind oder es andere Gründe gibt, die dazu führen, dass sie nicht abgeschoben werden können, wäre vieles einfacher. Alle anderen Fälle müssten eigentlich Bund und Land in größeren Aufnahmeeinrichtungen übernehmen. So einfach ist es aber leider nicht, weil überall Kapazitäten fehlen und viele Menschen zu uns kommen. Auch Forderungen nach schnellerer Abschiebung sind schnell aufgestellt, aber nur schwer umzusetzen. Da muss sicher einiges passieren. Der Verweis auf sichere Herkunftsstaaten allein wird das Problem jedenfalls nicht lösen. Die Menschen fliehen aus Krisengebieten, auch – aber nicht nur – aus wirtschaftlicher Not, aber nicht in erster Linie wegen unserer Sozialleistungen. Die eigentliche Frage wird sein: Bekommt es die Weltgemeinschaft irgendwann einmal hin, dass auch Wohlstand auf der Welt besser verteilt wird? Das ist eine Hoffnung, die sich sicher nicht 2024 erfüllen wird, aber darauf müssen wir alle hinarbeiten.