Ausstellung im Rhein-Kreis Neuss : Kulturzentrum zeigt Bilder von Labormäusen

Rhein-Kreis „Danke, Maus!“ lautet der Titel der neuen Ausstellung in Sinsteden. Denn kaum einem anderen Lebewesen schuldet der Mensch so viel, meinen die Fotografen Heidi und Hans-Jürgen Koch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es sind keine verstörenden oder erschreckenden Fotografien, die im Kreiskulturzentrum in Sinsteden gezeigt werden. Das mag auch verwundern, schließlich geht es um Labormäuse, die die Fotografen Heidi und Hans-Jürgen Koch dort in Szene gesetzt haben. Mit ihren großen Kulleraugen und glänzendem Fell schauen sie den Betrachter an, ein „ach, wie süß“ könnte der ausrufen, aber irgendwie bleibt das Entzücken dann doch im Hals stecken. Denn diese kleinen Nager sind einzig und allein da, um der Forschung und somit dem Menschen zu helfen. Nach dem Menschen ist die Maus das bestuntersuchte Lebewesen auf Erden.

„Danke, Maus!“ lautet denn auch der Titel der Ausstellung, und Intention der Fotografen war es nicht, ihr mitunter kurzes Dasein unrealistisch schön zu zeigen, sondern klar zu machen, dass auch Labormäuse keine anonyme Masse oder Tiermaterial sind. „Es geht darum, klarzustellen, dass jedem Tier Respekt gebührt, und dass die Aufteilung in Nutz- und Heimtiere und die damit verbundene unterschiedliche Achtung aufhört“, sagt Kathrin Wappenschmidt, Leiterin des Kulturzentrums. Und sie hat in einem Schrank eine kleine Auswahl von Maus-Spielsachen ausgestellt, die in Tiermärkten zu kaufen ist. „Es ist schon ein Wahnsinn, was man seinem Haustier für viel Geld alles hinstellen kann“, hat sie festgestellt.

Christoph Esser und Kathrin Wappenschmidt in der Ausstellung „Danke, Maus!“. Foto: Wolfgang Walter

„Menschenmaus“ müssten die Labormäuse eigentlich heißen, schreiben die Fotografen in einem Begleitheft zur Ausstellung, denn „kaum einem anderen Lebewesen schuldet der Mensch so viel“. Eröffnet wird sie am Donnerstag und ist dann bis zum 29. Mai dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr anzuschauen. Der Eintritt ins Kulturzentrum an der Grevenbroicher Straße 29 ist frei.

(goe)