Veranstaltungstipps im Rhein-Kreis Neuss : Romanverfilmung, Winterspaß und Dudelsack

Rhein-Kreis Rockmusik von Bald-Rentnern, Schnee-Spaß in der Skihalle, und der Highland Blast macht Halt im Romaneum: Tipps für Veranstaltungen am Wochenende.

Friday Night Session Das Börsencafe Neuss, Krefelder Straße 66, lädt am Freitag, 8. November, zum Konzert mit Rockmusik der 50er bis 80er Jahre ein. Ab 20 Uhr spielt die KvR (Kurz vor Rente) Band live Rock Cover mit Liedern von Chuck Berry, The Police und Queen.



Salzburger Land Winterfest In der Skihalle Neuss wirds winterlich. Die Urlaubs- und Ferienregionen des Salzburger Land präsentieren am Samstag, 9. November, ab 11 Uhr viele Traditionen und Aktionen in der Jever-Fun-Skihalle Neuss, An der Skihalle 1.

Haste Töne? Die Musikalische Talentförderung der Musikschule veranstaltet am Samstag, 9. November, eine Diskussionsveranstaltung im Rahmen des Neusser Kulturtreffs mit dem Komponisten und Musikproduzenten Dieter Falk und dem Leiter der Städtischen Musikschule Neuss, Holger Müller. Das Thema lautet dabei „Über die Castingshow bis zur Pop-Professur“. Die Veranstaltung findet um 11 Uhr morgens im Pauline-Sels-Saal, Brückstraße 1, statt.