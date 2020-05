Schulen im Rhein-Kreis Neuss : Lehrer rüsten sich für die Digitalisierung

Rhein-Kreis Die Lernfortschritte im Rahmen der Digitalisierung haben innerhalb weniger Wochen an vielen Schulen eine rasantere Entwicklung erfahren – und das in den meisten Fällen sehr erfolgreich. Zu diesem Schluss kommt Gala Garcia Frühling, Medienberaterin der Bezirksregierung Düsseldorf für den Rhein-Kreis.

Wegen der Schulschließungen mussten datenschutzkonforme, leicht anzuwendende Lösungen gefunden werden, um die Schüler mit Aufgaben zu versorgen und den Unterricht auf Distanz zu organisieren. „Dies stellte in Anbetracht der kurzen Zeit teilweise große Herausforderungen dar, aber die meisten Lehrer haben sich schnell darauf eingelassen“, so Garcia Frühling. Es gebe dabei verschiedene datenschutzkonforme Tools, mit denen die Schulen den Material-Austausch ermöglichen. Schüler könnten ihre Ergebnisse über diese Plattformen auch zurück an die Fachlehrer schicken. Die Ergebnisse könnten kommentiert und bewertet werden – nach Absprache auch von dem ganzen Kurs.