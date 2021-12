Zusammenarbeit im Rhein-Kreis Neuss : Kooperation gegen Jugendkriminalität

Rhein-Kreis Polizei und Jugendämter kooperieren für die Initiative „Kurve kriegen“, die junge Menschen vor einem kriminellen Werdegang bewahren soll. Das steckt dahinter.

(NGZ) Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde, hat am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, die zukünftig eine abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendämtern im Zuge des landesweiten Kinder- und Jugendpräventionsprojekts „Kurve kriegen“ ermöglicht. Die Vereinbarung wurde zwischen der Kreispolizeibehörde sowie dem Kreisjugendamt und den Jugendämtern der Städte Neuss , Dormagen , Grevenbroich, Kaarst und Meerbusch geschlossen. Die Unterschriften der einzelnen Jugenddezernenten sollen pandemiebedingt erst in den folgenden Tagen eingeholt werden.

Seit dem 1. Juli ist auch die Polizei im Rhein-Kreis Neuss Teil der NRW-Initiative „Kurve kriegen“, die ein Abgleiten von jungen Straftätern in eine dauerhafte kriminelle Karriere verhindern soll. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche in der Altersgruppe von acht bis 15 Jahren, die wegen Gewalttaten oder Eigentumsdelikten aufgefallen sind. In Einzelfällen können auch Jugendliche bis zu einem Alter von 17 Jahren aufgenommen werden.