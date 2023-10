Rheinland Klinikum im Rhein-Kreis Neuss Krankenhaus-Struktur muss noch einmal auf den Prüfstand

Es macht sprachlos, wie Minister Lauterbach schulterzuckend in Kauf nimmt, dass wahllos Krankenhäuser in die Insolvenz rutschen.“ Was die Geschäftsführerin des Katholischen Krankenhausverbandes Deutschland, Bernadette Rümmelin, im Juli in Richtung des Bundesgesundheitsministers formulierte, lässt gerade die Verantwortlichen in kleinen und mittleren Krankenhäusern immer schlechter schlafen.