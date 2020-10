Rhein-Kreis Neuss zählt zu den Partnern : Kompetenzregion Wasserstoff erhält Auszeichnung

Rhein-Kreis Die „Kompetenzregion Wasserstoff Düssel.Rhein.Wupper“, der auch der Rhein-Kreis Neuss angehört, hat den Landeswettbewerb zur Wasserstoff-Mobilität gewonnen.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Damit wird das große Engagement des Projektteams belohnt. Gemeinsam mit unseren Partnern im Konsortium wollen wir nun zeigen, dass Wasserstoff ein innovativer Weg in die Zukunft ist, insbesondere im Bereich Mobilität“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Mit dem Konzept leiste man „nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zur regionalen Wertschöpfung und zum Strukturwandel“.

NRW-Wirtschafts- und Energieminister Andreas Pinkwart verlieh dem Konsortium der Kompetenzregion in Düsseldorf jetzt den Titel „Modellregion Wasserstoff-Mobilität Nordrhein-Westfalen“. Für den Rhein-Kreis Neuss nahm Marcus Temburg, Stabsstellenleiter Strukturwandel, die Auszeichnung entgegen.

In Zusammenarbeit mit Partnern wie den Stadtwerken Düsseldorf, den Wuppertaler Stadtwerken und dem unter anderem in Dormagen tätigen Konzern Air Liquide haben die Städte Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal und der Rhein-Kreis Neuss das nun ausgezeichnete Konzept entwickelt, um Wasserstoff-Mobilität auf Straße, Schiene und Wasserwege zu bringen. Dem vor Ort produzierten Wasserstoff und dessen Einsatz in gewerblichen und kommunalen Fahrzeugen kommt dabei eine Schlüsselrolle für die Zukunft zu.