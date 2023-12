Haushalt 2024 im Rhein-Kreis Kommunen müssen 2024 bei der Kreisumlage draufpacken

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke lässt keine Zweifel: „Sparsamkeit ist das Gebot der Stunde.“ Das machte er am Mittwoch bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs im Kreistag deutlich. Den Erträgen in Höhe von 637,5 Millionen Euro stehen im kommenden Jahr 645,6 Millionen Euro auf der Aufwandseite gegenüber – mehr als die Hälfte für Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe und Landschaftsumlage. Allein für die Erhöhung des Bürgergeldes auf 96,8 Millionen Euro müssen im kommenden Jahr mehr als acht Millionen Euro berücksichtigt werden. Darüber hinaus nannte Kämmerer Martin Stiller weitere Unsicherheiten wie die Inflationsentwicklung oder die Zahl an Flüchtlingen, die sich belastend auswirken. Wie es dennoch gelungen ist, einen ausgeglichen Haushalt für 2024 im Kreis aufzustellen.