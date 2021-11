Hilfe im Rhein-Kreis Neuss : Kommissarinnen bieten Beratung am Telefon an

Kommissarinnen bieten Beratung am Telefon an

Rhein-Kreis Neuss Zum europäischen Tag zum „Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch“ am Donnerstag bietet die Polizei im Rhein-Kreis eine Telefonberatung an.

Die Kriminalhauptkommissarinnen Ira Klug und Alexandra Krupp stehen an den folgenden Terminen kostenfrei für eine Beratung unter 02131 300-25515 / -25521 zur Verfügung: am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, und am Freitag von 10 bis 13 Uhr. Auf Wunsch werden örtliche Hilfsangebote vorgestellt. Außerdem wird erklärt, wie man eine Anzeige erstattet, und es wird Hilfestellung bei der Suche nach passenden Ansprechpartnern innerhalb und außerhalb der Polizei angeboten. Die Polizei hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Kontaktmöglichkeit über das Beratungstelefon nicht der Anzeigenaufnahme diene. Wer eine Anzeige aufgeben möchte, hat dazu in jeder Wache im Rhein-Kreis (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/die-polizeiwachen-im-rhein-kreis-neuss) oder online (https://service.polizei.nrw.de/anzeige) die Möglichkeit.