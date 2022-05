Kirche im Rhein-Kreis Neuss : Assmann ist zunächst stellvertretender Generalvikar

Neuss/Köln Der Kölner Dompropst Guido Assmann (58) ist ab sofort stellvertretender Verwaltungschef im Erzbistum Köln. Das hat die Erzdiözese am Freitag mitgeteilt.

Monsignore Guido Assmann war von 1998 bis 2007 leitender Pfarrer in Dormagen-Süd. 2000 wurde er zum Dechanten in Dormagen ernannt. 2007 wechselte er als Pfarrer an das Quirinus-Münster in Neuss und wurde Kreisdechant. Zwei Jahre später übernahm er die Leitung des Pfarrverbandes Neuss-Mitte. Zudem war er zwischenzeitlich Pfarrverweser in Grevenbroich.