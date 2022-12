Frieren im Rhein-Kreis Keine Aussicht auf Badetage mit warmem Wasser

Die Verwaltung informierte die Ausschussmitglieder am Mittwoch über die Ergebnisse der Umfrage. Die Ergebnisse: In Dormagen sind Warmwasserbadetage aus Kapazitäts- und Kostengründen nicht umsetzbar, auch in Kaarst, Meerbusch, Korschenbroich und Rommerskirchen sind sie nicht geplant. Die Lehrschwimmbecken in Frimmersdorf und Wevelinghoven werden nur von Schulen und Vereinen genutzt, öffentliches Schwimmen und Warmwassertage finden dort nicht statt. Auch die Neusser Stadtwerke melden, das Warmwassertage in den Bädern nicht mehr angeboten würden, um das Jahresziel einer 20-prozentigen Energieeinsparung zu erreichen, und so auch nicht geplant sei, sie wieder einzuführen. Die Lehrschwimmbecken (Nord- und Südbad) würden jedoch bei 32 Grad betrieben. Rückmeldungen des Schlossbadbetreibers NEW in Grevenbroich und der Stadt Jüchen stehen noch aus.