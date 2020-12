Corona im Rhein-Kreis Neuss : Berufsorientierung setzt auf digitale Formate

Rhein-Kreis Das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ ermöglicht jungen Menschen nach der Schule eine Anschlussperspektive. Wegen der Corona-Pandemie sind dabei digitale Formate gefragt.

Die Kommunale Koordinierung setzt im Rhein-Kreis Neuss das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) um. Ziel ist, allen jungen Menschen nach der Schule möglichst rasch eine Anschlussperspektive zu eröffnen. In Corona-Zeiten geht sie neue Wege: Sie organisiert zusammen mit Bildungsträgern unter anderem Potenzialanalysen im digitalen Format. Diese Form von Berufsorientierung wird für Schüler der achten Klassen angeboten. Sie erhalten im Rahmen der Landesinitiative KAoA einen ersten Einblick in die Berufswelt. Angesichts der Corona-Pandemie finden in diesen Wochen darüber hinaus Eltern-Informationsabende zur Potenzialanalyse in virtueller Form statt.