Jecke im Rhein-Kreis Neuss : Welche Karnevalsveranstaltungen finden statt, welche nicht - eine Übersicht

Rhein-Kreis Neuss Auch 2022 steht der Karneval unter dem Zeichen des Coronavirus. Viele Veranstaltungen werden abgesagt, verschoben oder finden in anderer Form statt. Eine Übersicht.

Wenn Piraten, Superhelden und Clowns die Hände zum Himmel strecken und lauthals „Helau“ schreien, ist klar: Die vierte Jahreszeit ist in vollem Gange. Aber ob der Karneval 2022 im Rhein-Kreis Neuss überhaupt stattfinden kann, ist noch vielerorts unklar. Zahlreiche Karnevalssitzungen wurden bereits abgesagt.

Was wurde bisher abgesagt? (Stand 13. Januar 2022)

Der rechtliche Rahmen ist bislang lediglich für Partys, Bälle und öffentliche Tanzveranstaltungen in den Innenräumen eindeutig. Sie sind nach der aktuellen NRW-Coronaschutzverordnung verboten. Auch wenn diese am 12. Januar ausläuft, wird es wahrscheinlich dabei bleiben. Ein Verbot für die Zeit danach sei noch rechtlich nicht möglich, heißt es aus dem NRW-Gesundheitsministerium. „Bei gleichbleibendem Infektionsgeschehen ist davon jedoch auszugehen.“

Weniger klar ist die Lage für den Sitzungskarneval, also Veranstaltungen wie Prinzenproklamationen, die auch in der Regel in Innenräumen stattfinden. Für diese haben Land und Spitzenvertreter des organisierten Karnevals sich eigentlich auf eine freiwillige Absage geeinigt. Das wollen aber nicht alle Vereine mittragen. Für alle Veranstaltungen, die draußen stattfinden, gibt es bislang keine explizite Regel vom Land.