Nach Jugend musiziert im Rhein-Kreis Neuss Junge Talente der Kreismusikschule laden zum Preisträgerkonzert

28 Mädchen und Jungen der Musikschule Rhein-Kreis Neuss haben in diesem Jahr am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen, der von der Musikschule Dormagen ausgerichtet wurde. In den verschiedenen Kategorien wurden 25 erste Preise an die Mitglieder der Kreismusikschule vergeben, 14 Teilnehmende schafften es in die nächste Runde und werden im März am Landeswettbewerb in Köln teilnehmen. Einen musikalischen Einblick geben die jungen Talente beim alljährlichen Preisträgerkonzert, das in diesem Jahr am Freitag, 16. Februar, im Forum der Gesamtschule Jüchen, Stadionstraße, stattfindet. Ab 18 Uhr spielen die Musikschüler Ausschnitte aus den Wettbewerbsprogrammen. Alle Interessierten sind zu dem Konzert eingeladen, der Eintritt ist frei.