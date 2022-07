Regionalwettbewerb im Rhein-Kreis Neuss : Unternehmerschaft ruft zur Teilnahme an „Jugend forscht“ auf

Unternehmerschaft ruft zur Teilnahme an „Jugend forscht“ auf

Rhein-Kreis Schüler sowie Auszubildende und Studierende können sich ab sofort für die nächste Runde des Nachwuchswettbewerbs „Jugend forscht“ anmelden. Was dabei zu beachten ist.

(NGZ) „Jugend forscht“ geht in die nächste Runde. Los geht’s dabei zunächst auf Regionalebene. Darauf weist die Unternehmerschaft Niederrhein hin. Sie richtet den Regionalwettbewerb am Niederrhein aus und ruft Schüler sowie Auszubildende und Studierende ab sofort wieder dazu auf, spannende und innovative Forschungsprojekte zu präsentieren. Unter dem Motto „Mach Ideen groß!“ können Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre ihrer Neugier und Kreativität freien Lauf lassen und forschen, erfinden, experimentieren. „Dabei werden aus kleinen Ideen regelmäßig große Forschungsprojekte“, betont Ralf Wimmer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Niederrhein und Patenbeauftragter des Regionalwettbewerbs.

Angesichts der vielen gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich derzeit stellen, rechnet Wimmer mit Arbeiten, die „einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft“ leisten. „Von Klimaschutz über Ressourcenknappheit bis hin zur digitalen Transformation – Themen bieten sich momentan an allen Ecken und Enden.“

Für die Anmeldung zum Wettbewerb reicht es zunächst aus, das Forschungsthema festzulegen. Bis Anfang 2023 darf dann geforscht, getüftelt und experimentiert werden. Erst danach müssen die Teilnehmer-Teams eine schriftliche Ausarbeitung ihres Forschungsprojekts einreichen. Jugendliche ab 15 Jahre starten in der Alterssparte „Jugend forscht“, jüngere Teilnehmer ab Klasse 4 treten in der Juniorsparte „Schüler experimentieren“ an. Die Anmeldung für die neue Runde ist bis zum 30. November 2022 unter www.un-agv.de möglich.