Verkehrswende im Rhein-Kreis Neuss : Kreis ist jetzt Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Der Rhein-Kreis sucht die Antwort auf diese Frage in einem Netzwerk mit anderen Kommunen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss ist dem Zukunftsnetz Mobilität NRW beigetreten. Zusammen mit 285 Kommunen will er sich für eine bessere und nachhaltige Mobilität einsetzen.

Zum einen will das Netzwerk Verwaltungsmitarbeiter qualifizieren und vernetzen; zum anderen will es Veränderungsprozesse in der kommunalen Verkehrsplanung anstoßen. Es unterstützt die Kommunen insbesondere bei der Initiierung und Umsetzung eines kommunalen Mobilitätsmanagements. Das teilt der Kreis mit.