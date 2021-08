Corona im Rhein-Kreis Neuss : Inzidenzwert erstmals wieder über 50

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 418 Personen (Vortag: 423) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 21 (Vortag: 16) in einem Krankenhaus. Alle Zahlen im Überblick.

Bei den durch den Kreis beauftragten Anbietern von kostenfreien Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche insgesamt 59 309 Testungen (Vorwoche: 47 723) durchgeführt. Hierbei waren 84 Ergebnisse positiv. In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 599 PCR-Testungen (Vorwoche: 533) vorgenommen worden. Seit dem 11. März 2020 wurden hier insgesamt 84 293 PCR-Testungen durchgeführt, von denen bislang 15 450 positiv waren. Diese Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.