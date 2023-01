„Griffbereit“, „Rucksack KiTa“ und „Rucksack Schule“ So profitieren Eltern und Kinder von drei Förderkonzepten im Rhein-Kreis Neuss

Dazu hat der Rhein-Kreis 2022 eineLandesförderung in Höhe von 10.253 Euro an das Familienforum weitergeleitet. „Griffbereit“ heißt das Programm für Kinder zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr und deren Familien mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Durch konkrete kleinkindgerechte Aktivitäten sollen die frühkindliche Entwicklung gefördert und wichtige Grundlagen zum Erwerb von Sprachkompetenz geschaffen werden. Vier- bis Sechsjährige mit Einwanderungsgeschichte, die eine Kita besuchen, und ihre Eltern profitieren von dem Programm „Rucksack KiTa“. So treffen sich die Eltern wöchentlich in der Kita unter Leitung von Elternbegleitern. „Rucksack Schule“ richtet sich an Kinder im ersten bis vierten Schuljahr und deren Eltern. In der Gruppe lernen die, wie sie ihre Kinder gezielt fördern können. Kitas und Grundschulen, die Interesse haben, wenden sich an Natalia Lüdtke unter 02131 928-4090 oder Sigrid Büscher unter 02131 928-4089.