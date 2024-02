Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach und Kreis Heinsberg So soll die Wirtschaft mit Innovationskraft wachsen

Rhein-Kreis · Die Region will zeigen, was in ihr steckt: Wie innovativ sind die Unternehmen? Wie werden Innovation und ein zukunftsorientierter Umbau der Wirtschaft gefördert? Eine Studie unter dem Titel „Innovationsmonitor“ soll für den Rhein-Kreis, für Mönchengladbach und den Kreis Heinsberg Antworten geben.

28.02.2024 , 13:40 Uhr

Im Areal Böhler in Meerbusch wird der „Innovationsmonitor 2024“ vorgestellt. Foto: Böhler

Eine Bestandsaufnahme des aktuellen Innovationsgeschehens im Rhein-Kreis, in Mönchengladbach und im Kreis Heinsberg soll zeigen, wie Fortschritt durch Innovationskraft möglich wird. Dafür steht die Studie „Innovationsmonitor 2024“, die am Montag, 11. März, in Meerbusch vorgestellt wird. Unternehmen erfahren dort mehr über Innovationspotenziale in der Region und können sich vernetzen. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr in der Glühofenhalle des Areals Böhler mit einem Input von Kreisdirektor Dirk Brügge. Die Wirtschaftsförderungen des Rhein-Kreises Neuss, des Kreises Heinsberg und der Stadt Mönchengladbach, der Zweckverband Landfolge Garzweiler und die Zenit GmbH haben es sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen des Strukturwandelprojekts „Innovation Valley Garzweiler“ den Zukunftsraum der Tagebaulandschaft mit der regionalen Wirtschaft zu vernetzen. Region soll ein Hotspot für erneuerbare Energien werden Fachtagung für die Energeizukunft von Grevenbroich und Jüchen Region soll ein Hotspot für erneuerbare Energien werden Ziel ist es, ein starkes Innovations-Ökosystem zu etablieren. Mit dem Projekt „Innovation Valley Garzweiler“ soll ein Netzwerk geschaffen werden, in dem Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichen Institutionen gemeinsam an der Förderung von Innovationen arbeiten. Auf Basis einer breit angelegten Analyse bildet der Innovationsmonitor 2024 eine Bestandsaufnahme des aktuellen Geschehens im Rhein-Kreis Neuss, im Kreis Heinsberg und in der Stadt Mönchengladbach. Jürgen Schnitzmeier, Geschäftsführer der Zenit GmbH, stellt das Projekt „Innovation Valley Garzweiler“ vor. Über das Thema „Überholen UND auf Spur bleiben? Meistern Sie die Zerreißprobe zwischen Transformation und Kerngeschäft“ referiert der Experte Christian Schwedler. Die Vorstellung des Innovationsmonitors 2024 obliegt Rainer Bovelet, Geschäftsführer der Kommunikationsforschung und -beratung Synergie2. Außerdem präsentieren sich einige Top-Innovatoren aus der Region. Info Anmeldungen bis zum 4. März: https://innovation-valley.de/anmeldung-innovationsmonitor.

