Veranstaltung im Romaneum Neuss : Experten beraten bei Info-Tag „Arbeiten in Deutschland“

Rhein-Kreis Die „Allianz Wiedereinstieg“ im Rhein-Kreis Neuss bietet am Freitag, 29. März, einen Informationstag zur beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund an. Er findet von 10 bis 13 Uhr in der Volkshochschule (VHS) Neuss im Romaneum, Brückstraße 1, statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem Informationstag geht es um Themen wie Betreuung, Sprache, Qualifizierung und Weiterbildung, die Anerkennung von Abschlüssen, den Arbeitsmarkt und die Ausbildung auch in Teilzeit. Dolmetscher stehen bereit, auch eine Kinderbetreuung wird angeboten. Experten beraten zu Themen rund um Leben und Arbeiten in Deutschland, außerdem gibt es Beispiele aus der Praxis. Als Ansprechpartner stehen bei der Veranstaltung, die unter dem Titel „Arbeiten in Deutschland“ ausgerichtet wird, unter anderem die Bundesagentur für Arbeit und der Arbeitgeberservcie, das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, das Technologiezentrum Glehn, die Beschäftigungsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss und die VHS mit der Unternehmer-Initiative „Kompass D“ bereit. Zudem sind die Tertia Berufsförderung, das Berufsförderungszentrum Schlicherum, das Kreisjugendamt, der Fachbereich Integration der Stadt Dormagen, die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas-Sozialdienste und die Diakonie sowie die Rhein Kreis Neuss Kliniken mit ihren Seniorenhäusern vertreten.

Die „Allianz Wiedereinstieg“ macht sich seit Jahren für den beruflichen Einstieg beziehungsweise Wiedereinstieg stark. Mit dem kommunalen Integrationszentrum des Rhein-Kreises Neuss und weiteren Fachinstitutionen prüfen und entwickeln die Netzwerkmitglieder Maßnahmen, die bei der beruflichen Integration – insbesondere von Frauen und von Flüchtlingen – zielführend sind.

(NGZ)