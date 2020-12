Corona im Rhein-Kreis Neuss : Infektionszahlen wieder leicht gestiegen

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 793 Personen (am Freitag waren es 772) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Unverändert 81 Menschen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte der Kreis am Sonntag mit.

In der Kindertagesstätte Spatzennest in Grevenbroich müssen die Kinder und Mitarbeiter aus einer Gruppe in Quarantäne, nachdem eine Mitarbeiterin positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurde. An der St.-Andreasgrundschule in Korschenbroich und der Gesamtschule in Jüchen ist jeweils eine Klasse von einer Quarantäne betroffen, da an beiden Schulen ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert ist.