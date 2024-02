Info-Veranstaltung in Neuss In fünf Schritten zur Fairtrade Schule

Johannes Feser, Referent für Medienbildung, stellte die drei Themenkisten Kakao, Kleidung und Handy vor, die kostenlos an interessierte Kitas und Grundschulen im Kreis verliehen werden. In Kürze komme noch eine Kiste zum Thema Fußball hinzu. Interessierte können die Materialien direkt beim Kreismedienzentrum bestellen und per Kurier erhalten.