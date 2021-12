Corona im Rhein-Kreis Neuss : Impfzentrum bleibt bis Ende Januar in Hammfeldhalle

Das Impfzentrum in der Hammfeldhalle an Neusser Hammfelddamm verfügt über zehn Impfstraßen und wird vom Rhein-Kreis Neuss, der Kassenärztlichen Vereinigung und den Hilfsorganisationen DRK, Malteser und Johanniter betrieben Foto: D. Standiek/RKN/D. Staniek/RKN

Rhein-Kreis Die Suche nach einem Alternativ-Standort dauert an. Daher wird die Übergangslösung in der Hammfeldhalle verlängert. Das hat Konsequenzen für den Schul- und Vereinssport.

Das Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss bleibt bis Ende Januar 2022 in der Hammfeldhalle am Berufskolleg für Technik und Informatik des Kreises in Neuss. Die ursprünglich bis zum Ende der Weihnachtsferien vorgesehene Nutzung muss verlängert werden, da bislang noch keine geeignete Immobilie als Alternativstandort gefunden werden konnte. „Wir sind fortlaufend in Gesprächen mit Immobilieneigentümern um die Halle wieder für den Schul- und Vereinssport nutzbar machen zu können und arbeiten mit Nachdruck an einer Lösung“, erklärt Kreisdirektor und Krisenstabsleiter Dirk Brügge. Bisher sei eine Anmietung häufig an nicht ausreichenden Parkplätzen, Brandschutzgründen, einer mangelnden IT-Ausstattung oder der vom Eigentümer geforderten mehrjährigen Mietdauer gescheitert.