Impftermine im Rhein-Kreis Neuss : Im Impfzentrum sind bis 21. März Termine vergeben

Rhein-Kreis Nach wie vor versuchen viele Menschen verzweifelt, einen Impftermin zu bekommen. Ab 8. Februar sind fünf der acht Impfstraßen in Betrieb – an sechs Tagen pro Woche.

Bis Sonntag, 21. März, sind die Termine im Impfzentrum in Neuss vergeben. Das teilte Kreissprecher Benjamin Josephs auf Nachfrage mit. Wie viele Ü-80-Jährige bis dahin geimpft werden, konnte er allerdings nicht sagen. „Wir warten auf die Zahlen der Kassenärtzlichen Vereinigung“, so Josephs. Die habe aktuell noch keine lokalen Zahlen, informierte ein Sprecher, konnte nur Zahlen für den Bereich Nordrhein insgesamt nennen. Demnach wurden seit vergangener Woche 580.000 Termine vergeben, heißt 290.000 Menschen (Stand: Montag Morgen) über 80 Jahre haben einen. Zurzeit befände man sich noch im Buchungsfenster für die Erstimpfung bis zum 12. April.

In den ersten drei Impfwochen (Start: 8. Februar) würden laut Josephs nun fünf der vorhandenen acht Impfstraßen an sechs Tagen in der Woche (donnerstags nicht) jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet, ab der vierten Woche dann von 8 bis 20 Uhr, „weil die Zweitimpftermine hinzukommen“, so der Kreissprecher, der nochmals bemerkt, dass die Kapazitäten jederzeit erhöht werden könnten.