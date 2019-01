Rhein-Kreis Neuss setzt auf Kooperation mit China: Im Einsatz für den deutsch-chinesischen Austausch

Rhein-Kreis Die deutsch-chinesische Industriestädte-Allianz möchte ihr Profil schärfen. Davon soll die Wirtschaft profitieren.

Potenzial sehen Brügge, Abts, Ost und Schwanhold momentan vor allem in der Metallindustrie und der Medizintechnik. „Die Mitgliedschaft in der ISA eröffnet vor allem mittelständischen Betrieben einen leichteren Marktzugang und einen besseren Austausch mit chinesischen Einrichtungen“, erklärt Brügge. Neben der beratenden Tätigkeit bietet die ISA den Mitgliedern auch die Möglichkeit, an Messen oder Unternehmerreisen teilzunehmen. Der Industriestädte-Allianz gehören aktuell 18 deutsche Kommunen aus acht Bundesländern und insgesamt 21 chinesische Städte aus zwölf Provinzen an.