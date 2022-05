Wirtschaft im Rhein-Kreis : Eine „Top Elf“ für die Energiewende

jasi/NGZ Die IHK hat elf konkrete Handlungsfelder identifiziert, mit denen die Energiewende erfolgreich gestaltet werden soll. Was steht drin?

(jasi/NGZ) Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes hat die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben verschärft und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert. Damit dieses Ziel erfüllt werden kann, muss sehr viel, sehr schnell und vor allem gleichzeitig geschehen. Was aus Sicht der IHK NRW zu tun ist, hat der Zusammenschluss der nordrhein-westfälischen Industrie- und Handelskammern jetzt in einem Impulspapier unter dem Namen „Schneller zur klimaneutralen Energieversorgung der Industrie“ zusammengefasst.

Viele Unternehmen – auch im Rhein-Kreis Neuss , in Krefeld, Mönchengladbach und im Kreis Viersen – „leisten mit ihren Investitionen in eine energieeffiziente Produktion und innovativen Produkten schon heute einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende“, macht Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, deutlich. Die Unternehmen hofften auf Wettbewerbsvorteile durch neue Märkte. „Allerdings müssen sie sich auch gegen wachsende Herausforderungen beim Weg in die Klimaneutralität wappnen.“

Die anspruchsvollen Sektorbeiträge der Klimaschutzgesetze sind laut einer aktuellen Zukunftsstudie der Deutschen Energie-Agentur mit einem „Weiter so“ nicht zu schaffen. Der Krieg in der Ukraine habe viele energiepolitische Weichenstellungen insbesondere beim Gaseinsatz grundsätzlich in Frage gestellt.

Neben dem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, der Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähigen Strompreisen für die Wirtschaft nennt das Impulspapier folgende Handlungsfelder: Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, Bereitstellung ausreichender Flächen für Wind- und Solarenergie, Beschleunigung und Vereinfachung von Planung und Genehmigung von Anlagen, Repowering von Windenergieanlagen erleichtern, Ausbau der Stromnetze und Wasserstoffinfrastruktur, bedarfsgerechte Verfügbarkeit und Qualifizierung von Fachkräften für die Energiewende und Europäische Kooperation in der Energiepolitik. Eine weitere Aufgabe: Akzeptanz in der Gesellschaft schaffen. „Die Energiewende in Deutschland ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien konzentriert sich mittlerweile auf die kostengünstigsten Technologien, hinkt den ambitionierten Zielen aber deutlich hinterher“, wird in dem Papier deutlich gemacht. Die Experten plädierten dafür, mehr Sympathie für die Energiewende zu schaffen, für mehr Aufgeschlossenheit gegenüber den Maßnahmen zu werben und die Verantwortung jedes Einzelnen für das Gelingen zu verdeutlichen. Der Politik komme dabei die wichtige Aufgabe zu, den Transformationsprozess mutiger voranzubringen, zielstrebig zu moderieren und die Bevölkerung zum Beispiel in Form lokaler Transformationsforen aktiv einzubinden und mitzunehmen.