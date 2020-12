Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : „Digitalisierungs-Scouts“ für ihre Arbeiten ausgezeichnet

Rhein-Kreis Weiterbildung und Prozessoptimierung in den Unternehmen sind die wesentlichen Ziele der „Digitalisierungs-Scouts“. Das Projekt der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein soll 2021 fortgesetzt werden.

Für acht von zehn Unternehmen hat die Digitalisierung durch die Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 605 Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern aller Branchen, deren Ergebnisse der Digitalverband Bitkom kürzlich vorgestellt hat. Bitkom-Präsident Achim Berg sieht in der Pandemie sogar einen „Digitalisierungstreiber für die deutsche Wirtschaft“. Dazu passt ein Projekt der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein mit dem Titel „Digitalisierungs-Scouts“. Das Ziel: die Mitarbeiter weiterbilden und gleichzeitig Abläufe im Unternehmen durch neue Wege effizienter gestalten.

In drei Workshops hatten sich Teams aus fünf Firmen aus dem Kammerbezirk – dazu zählen der Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach, Krefeld und der Kreis Viersen – in den Bereichen Industrie 4.0 und Prozessoptimierung, Projektmanagement sowie „Soft Skills“ weitergebildet. Mit diesem Wissen haben sie die Arbeitsabläufe in ihren Unternehmen unter die Lupe genommen.