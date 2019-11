Neue Zahlen auch für den Rhein-Kreis Neuss : IHK schlägt Alarm wegen des Fachkräftemangels

Rhein-Kreis Für die Region Mittlerer Niederrhein wird für das Jahr 2030 ein relativer Fachkräfte-Engpass von 15,5 Prozent prognostiziert.

Die Suche nach geeigneten Fachkräften wird in den kommenden Jahren für die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen immer schwieriger werden. Das ist das Ergebnis des aktuellen Fachkräftereportes, den IHK NRW, der Zusammenschluss der 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen, jetzt vorgelegt hat. Aktuell stehen der NRW-Wirtschaft in Industrie, Handel und der Dienstleistungsbranche rund sechs Millionen Fachkräfte zur Verfügung. Im Jahr 2030 werden es nur noch 4,8 Millionen sein. Bei einem für dann prognostizierten Bedarf von 5,5 Millionen bedeutet das einen Engpass von 735.000 Fachkräften beziehungsweise 13,4 Prozent der nachgefragten Stellen.

„Auch unsere Mitgliedsunternehmen in Krefeld, Mönchengladbach, im Kreis Viersen und im Rhein-Kreis Neuss spüren den Fachkräftemangel massiv“, sagt Arnd Thierfelder, stellvertretender Geschäftsführer des Bereichs Berufliche Bildung und Fachkräftesicherung der IHK Mittlerer Niederrhein. Für die Region wird für das Jahr 2030 ein relativer Fachkräfte-Engpass von 15,5 Prozent prognostiziert, im Vergleich zu 6,8 Prozent im Jahr 2019. Wer 1964 geboren ist, erreicht 2031 das gesetzliche Renteneintrittsalter. Der Geburtenjahrgang 2008 ist im selben Jahr etwa so alt, dass er nach Ausbildung oder Studium in den Arbeitsmarkt eintritt. Das Problem dabei: 1964 sind in NRW noch doppelt so viele Kinder zur Welt gekommen wie 2008 (300.405 gegenüber 150.007). Größer werdende Engpässe auf dem Arbeitsmarkt sind somit nicht vermeidbar.