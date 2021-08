Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : IHK: Kandidaten für Vollversammlung stellen sich vor

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz appelliert an die Mitgliedsunternehmen, sich an der Wahl zu beteiligen. Foto: PSB/SVEN VUELLERS FOTOGRAFIE

Rhein-Kreis 105 Frauen und Männer kandidieren für die neue Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. 32 von ihnen kommen aus dem Rhein-Kreis Neuss.

„Diese Frauen und Männer sind bereit, ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen – für die rund 76.000 Unternehmen und ihre Beschäftigten am Mittleren Niederrhein und für die Region insgesamt“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Dafür bin ich sehr dankbar.“ Er appelliert an die Mitgliedsunternehmen, zu wählen: „Gerade in der derzeit aufgrund der Pandemie schwierigen Situation für viele Betriebe ist eine starke Stimme der Wirtschaft notwendiger denn je.“