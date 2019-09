Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Firmen müssen IT-Sicherheit verbessern

Die Internetkriminialität hat deutlich zugenommen. Auch kleine und mittlere Unternehmen sind den Attacken ausgesetzt. Foto: dpa, tha fpt tmk sja

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat eine Studie zur IT-Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen in der Region vorgelegt. Zwar sind diese in einigen Bereichen bereits gut aufgestellt. Dennoch besteht Handlungsbedarf.